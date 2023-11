Neustadt a. d. W. (ots) - Doppelte Haushaltsführung oder Bitcoin, Anlage SO oder

Anlage V Sonstiges: Es gibt zahlreiche Erweiterungen und Neuformulierungen sowie

zwei komplett neue Anlagen bei den Steuerformularen 2023. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) gibt einen

Überblick über die wichtigsten Änderungen.



Doppelte Haushaltsführung: Zusätzliches Formular, neue Zeilen





Wer aus beruflichen Gründen am Arbeitsort eine zusätzliche Wohnung oder einZimmer mietet, um nicht täglich zwischen Wohn- und Arbeitsort pendeln zu müssen,kann einen Teil der damit verbundenen Kosten steuerlich geltend machen. Ab demVeranlagungszeitraum 2023 gibt es eine neue, eigene Anlage mit dem Titel "AnlageN Doppelte Haushaltsführung", um diese Ausgaben zu erfassen. Die Anlagebeinhaltet auch neue Zeilen zur doppelten Haushaltsführung im Ausland, um denVerpflegungsmehraufwand genau berechnen zu können.Anlage N "häusliches Arbeitszimmer": Nur noch zwei VariantenDie "normale" Anlage N wurde ebenfalls umstrukturiert, vor allem im Hinblick aufdas häusliche Arbeitszimmer: Ab 2023 gibt es nur noch zwei Möglichkeiten,Werbungskosten für das Arbeiten von zu Hause in der Steuererklärung anzugeben.Zum einen das häusliche Arbeitszimmer: Sämtliche Kosten für das Arbeitszimmersind als Werbungskosten absetzbar, wenn es den Mittelpunkt der beruflichenTätigkeit bildet. Das ist zum Beispiel bei manchen Journalistinnen undJournalisten der Fall. Wollen diese die vollen Kosten für ihr Arbeitszimmer inder Steuererklärung angeben, müssen sie die Ausgaben anteilig ermitteln - alsofür Gas, Wasser, Strom, Miete oder auch Versicherungen. Ab 2023 kann für dasArbeitszimmer alternativ die Pauschale von 1.260 Euro geltend gemacht werden, sospart man sich das Suchen und Ausrechnen von Belegen.Für alle übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es die zweite Variante,um die Kosten ihres Arbeitsplatzes zu Hause steuerlich geltend zu machen: Siekönnen ab 2023 die Homeoffice-Pauschale von maximal 1.260 Euro ansetzen (2022waren es 600 Euro). Allerdings darf diese nur für tatsächlich im Homeofficeverbrachte Arbeitstage in der Steuererklärung eingetragen werden. Pro Tag sindes dann 6 Euro, und anerkannt werden maximal 210 Tage (210 Tage x 6 Euro = 1.260Euro).Virtuelle Währungen: Eigener Abschnitt für EinnahmenSpannend war das Jahr 2023 für alle, die mit Kryptowährungen wie Bitcoin oderEthereum handelten. Denn der Bundesfinanzhof, Deutschlands höchstes Gericht fürSteuern, hat am 14. Februar 2023 entschieden, dass virtuelle Währungen sogenannte andere Wirtschaftsgüter sind. Das hat zur Konsequenz, dass Gewinneaus dem Handel mit Kryptowährungen dann der Einkommensteuer unterliegen, wenndie Haltefrist weniger als zwölf Monate beträgt.Entsprechend gibt es ab der Steuererklärung 2023 einen eigenen Abschnitt in derAnlage SO, der sich mit virtuellen Währungen und anderen sogenannten Tokensbefasst. Hier müssen die Anschaffungs- und Veräußerungsdaten genau angegebenwerden, ebenso wie die Werbungskosten, die im Zusammenhang mit demVeräußerungsgeschäft entstanden sind.Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung: Neue zusätzliche AnlageNeu ab Veranlagungszeitraum 2023 ist die Anlage "V Sonstiges". Darin sollen nunalle Einkünfte aus einer Grundstücksgemeinschaft sowie Einnahmen aus einerUntervermietung erfasst werden. Die bisherige Anlage V für Einkünfte ausVermietung und Verpachtung verlängert sich auf vier Seiten.Zusammengefasst: Die Formulare der Steuererklärung 2023 sind länger undumfangreicher geworden. Zwar sind einzelne Zeilen im Vergleich zu 2022weggefallen, wie zum Beispiel der Abschnitt zur Energiepreispauschale oder dieEingabemöglichkeit für die Empfangsvollmacht. Aber insgesamt wurden dieVordrucke eher erweitert.Dazu gehören auch die Anlage Energetische Maßnahmen, die 2023 auf ganze dreiSeiten kommt, die Anlage Kind mit jetzt vier Seiten oder die AnlageVorsorgeaufwand mit nun drei Seiten - 2022 waren es nur zwei.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweitDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtsämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr imRahmen der eingeschränkten Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: mailto:presse@vlh.deWeb: http://www.vlh.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/5653170OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH