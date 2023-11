UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Eine zuletzt schwache Kursentwicklung bei dem Softwarekonzern führt Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie zum Teil auf einen enttäuschenden Umsatzausblick der Cerner-Übernahme zurück. Er nahm die Situation genauer unter die Lupe und glaubt, dass Marktanteilsverluste von Cerner an den Wettbewerber Epic eine Erklärung sind. Er zieht aber auch das Fazit, dass die meisten Oracle-Aktionäre die Probleme der Tochter tolerieren können./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 06:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 06:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 105,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m