Es ist noch nicht lange her, da meldete die Seltene Erden-Technologiegesellschaft Ucore Rare Metals ( WKN A2QJQ4 / TSXV UCU ) , dass das US-Verteidigungsministerium dem Unternehmen 4 Mio. USD zur Verfügung stellt. Ziel war es damals, mit Hilfe dieser Mittel die Eignung der Demonstrationsanlage des Unternehmens in Kingston, Ontario, für die Separierung so genannter schwerer Seltener Erden nachzuweisen. Nun erhält Ucore aus Kanada offenbar noch einmal Mittel in ähnlicher Höhe, dieses Mal in Bezug auf Tests zur Separierung leichter Seltener Erden!

