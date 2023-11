Bayer musste eine herbe Niederlage in der Forschung mit seinem wichtigsten Medikamentenhoffnungsträger Asundexian einstecken. Der Konzern hatte in der Nacht mitgeteilt, eine entscheidende Phase-III-Studie mit Asundexian mangels Wirksamkeit auf Empfehlung eines unabhängigen Kontrollgremiums vorzeitig abzubrechen. Den Anlegern gefällt das gar nicht, das Bayer-Papier sackte in einer ersten Reaktion auf den tiefsten Stand seit 2009. Dadurch wurden auf einen Schlag etwa 7,6 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet.

Ein Blick auf den Chart zeigt einen unmittelbaren Kurssturz auf die Verlaufstiefs aus 2009 und aus technischer Sicht einer sehr wichtigen Unterstützungszone. Hier muss das Papier nun einen tragfähigen Boden finden, um nicht zusätzlich noch ein Folgeverkaufssignal zu riskieren. Ein weiteres langfristiges Unterstützungscluster liegt nämlich gut 30 Prozent tiefer.