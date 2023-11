Bürokratie wird zur Wachstumsbremse / 58 Prozent der Unternehmen wollen wegen Bürokratie weniger investieren

Berlin (ots) - Eine aktuelle Studie des Instituts für Mittelstandsforschung

(https://www.insm.de/insm/kampagne/buerokratieabbau/ifm-studie) (IfM) Bonn im

Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zeigt, dass

Bürokratiebelastung inzwischen zu einem zentralen Investitionshemmnis geworden

ist. Die Mehrheit der Unternehmen investiere wegen der Bürokratie weniger in

Deutschland.



Laut IfM-Studie fühlen sich zwei Drittel Unternehmen in Deutschland

unverhältnismäßig stark von staatlicher Bürokratie belastet. Das ist eine

Steigerung von 14 Prozentpunkten gegenüber einer ähnlichen Befragung 2018.

Sämtliche bisherigen Bemühungen der Politik wie der KMU-Test im

Gesetzgebungsverfahren, die "One-in-one-Out-Regel" oder die diversen

Bürokratieentlastungsgesetze werden von den Unternehmen nicht als spürbare

Entlastungen wahrgenommen.





92 Prozent nahmen einen substanziellen Anstieg der Bürokratiebelastung über dieletzten fünf Jahre hinweg wahr. Fast alle Unternehmen (knapp 97 Prozent) störtdie große Anzahl an Gesetzen und staatlicher Vorschriften. Sie nehmen damitBürokratie nicht nur unter dem Stichwort "Informations- und Berichtspflichten"wahr, sondern als Summe freiheitseinschränkender Regulierungen. Dasvorherrschende Gefühl der Unternehmer im Zusammenhang mit Bürokratie ist Wut (55Prozent), gefolgt von Ohnmacht (42 Prozent) und Verwirrung (41 Prozent). Dabeiwiegen für mehr als die Hälfte der Unternehmen (53 Prozent) diese"psychologischen Kosten" durch Bürokratie schwerer als der Zeit- undKostenaufwand. Nur vier von zehn Unternehmen gaben an, überhaupt alle Regelungenvollumfänglich zu erfüllen. Die Mehrheit der Unternehmen wendet bewusst einzelneVorschriften nicht an oder ist sich zumindest unsicher, ob sie alle Vorschriftenkorrekt erfüllt. Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen (80 Prozent) fühltsich vom Staat kontrolliert, bei nur 9 Prozent überwiegt der Eindruck, der Staatvertraue ihnen.Infolgedessen planen 58 Prozent aller befragten Unternehmen, zukünftig aufInvestitionen in Deutschland zu verzichten. 18 Prozent erwägen wegen derBürokratie verstärkt im Ausland zu investieren.Studienleiterin Dr. Annette Icks vom IfM Bonn sieht darin "einen alarmierendenvolkswirtschaftlichen Befund": "8 von 10 Unternehmerinnen und Unternehmern sehendurch die Bürokratiebelastung ihre Freude an der unternehmerischen Tätigkeitschwinden. Unsere Studie bestätigt, dass wir grundsätzlich weg von Befehls- undKontrollansatz des Obrigkeitsstaates hin zu einem vertrauensbasierteren Ansatz