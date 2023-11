Erste afrikanische Kaffeerösterei erhält EU-Zertifizierung (FOTO)

Addis Abeba (ots) - Als erste Rösterei in Afrika erhält die Solino Rösterei in

Äthiopien die Zertifizierung nach dem ISO 22000 Standard. Dies ist auch ein

wichtiger Meilenstein zur Erfüllung des neuen Lieferkettensorgfaltsgesetzes. Es

garantiert maximale Transparenz und Rückverfolgbarkeit des Kaffees. Solino

investierte in den vergangenen Jahren 500.000EUR in die Rösterei in Addis Abeba.

Hier wird der Kaffee seit 2008 geröstet und verpackt. Durch die Verarbeitung vor

Ort verbleibt die Wertschöpfung im Ursprungsland des Kaffees. Über 150 besser

bezahlte und qualifizierte Arbeitsplätze sind so in der Rösterei und deren

Zulieferbetrieben entstanden.



Die ISO 22000 ist ein europäischer Standard der Lebensmittelsicherheit und

garantiert Rückverfolgbarkeit, soziale Standards und Gefahrenprävention. Die

Dokumentationsvorgaben des Lieferkettengesetzes sind für viele Kleinbauern in

Äthiopien eine Herausforderung. Solino sieht seine Aufgabe auch darin, die

Kaffeebauern vor Ort bei den Vorgaben zu unterstützen.