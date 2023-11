Nach Kriegsausbruch in der Ukraine profitierte das Wertpapier der Waffenschmiede Hensoldt von zwei augenfälligen Kaufwellen und schloss bis auf 37,54 Euro hoch. Seit Mitte April steckt die Aktie aber wieder in einem abwärts gerichteten Trendkanal fest, wobei sich eindeutige Stabilisierungstendenzen in den letzten Wochen ergeben haben. Ein Durchbruch bullischer Marktteilnehmer ist zwar noch nicht gelungen, die Kursgewinne der letzten Tage deuten aber unmissverständlich auf einen Ausbruchsversuch hin. Zumindest eine technische Gegenreaktion auf die Gewinnmitnahmen der letzten Monate könnte bevorstehen und das Papier attraktiv für ein kurzzeitiges Long-Investment machen.

Höhere Tiefs etabliert