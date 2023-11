Kochboxen-Anbieter Hellofresh steht vor einer Glaubwürdigkeitsprüfung, mahnen Analysten der Berenberg Bank, nachdem das Unternehmen nur drei Wochen nach Bestätigung seiner Geschäftsprognosen eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte. Die Aktie war daraufhin um 25 Prozent eingebrochen.

Das Management führt eine "perfekte Sturm"-Konstellation an, die hauptsächlich temporäre Hindernisse darstellen sollen. Besonders beunruhigend sei jedoch die Schwäche im Kerngeschäft mit Mahlzeitenkits in den USA, schreibt Trion Reid, Analyst bei Berenberg Research, in einer neuen Analyse zur Hellofresh-Aktie. Diese Entwicklung führte zu einer nachvollziehbaren Reaktion des Aktienmarktes.