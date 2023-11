NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach den jüngsten Kursanstiegen gemächlich in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag 0,1 Prozent tiefer bei 34 911 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG geringfügig im Minus.

Die Risikobereitschaft der Anleger sei indes nach wie vor groß, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades. Nach den positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank Fed zur Leitzinsentwicklung Anfang November herrsche am Markt weiterhin gute Stimmung.