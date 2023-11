XOOX, am 11. November wurde mit viermal der Zahl Eins eine exklusive App für Haustiere auf dem Markt gebracht. 1111 steht für Vierbeiner. XOOX bietet eine Servicefunktion an, die die Muster um die Augenlider herum sowie die Augen von Haustieren analysiert, um ihre biometrische Gesichtserkennung zu registrieren und dann ihre Identifizierung zu überprüfen. Haustiere können Konten anlegen, während ihre Besitzer, die so genannten „Petlers" („Haustierler"), sie verwalten können.

Die PR-Managerin von XOOX, Kristen Kim, erklärte: „Wir haben dieses Video erstellt, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Tierschutzgesetzen und das wachsende Interesse an Tieren zu schärfen, indem wir Banksys Kunstwerk verwenden, das zeigt, wie Kinder gesellschaftlich kontrolliert werden. Es trägt die Hoffnung von Banksy auf eine Beteiligung an der Gesetzesreform für Haustiere in sich."

NEW YORK, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. November erschien auf New Yorker Times Square eine Anzeige, die dem weltbekannten Künstler Banksy gewidmet war.

„Faceless Artist" Banksy Wird er auf den Ruf von Haustieren reagieren? Einzigartige Parodie des berühmten Werks „No Ball Games" erscheint auf dem Times Square in New York

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer