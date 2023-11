Sam Altman & OpenAI – warum Microsoft der große Gewinner ist

Das Thema A.I ist um eine kuriose Episode reicher. Am Wochenende bestimmten Sam Altman, Microsoft und OpenAI die Finanzpresse, X und das Silicon Valley. Am Freitag nach Handelsende wurde Altman überraschend durch das Board entlassen, weil er “in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war“. Bei OpenAi merkte man schnell, dass man damit offensichtlich einen Fehler begangen hatte. Altman sollte in „sein“ Unternehmen zurück, doch nun kommt alles ganz anders. Die Gespräche wurden am Sonntag abgebrochen. Nun wechselt Altman zu Microsoft, die signifikante Anteile an OpenAi besitzen.