Baker McKenzie hat als erster Mieter den Büroturm Aqua (T4) von Union Investment im Quartier FOUR Frankfurt bezogen / 320 Mitarbeiter im 16. bis 23. OG / Fokus auf Nachhaltigkeit und Arbeitsplatzkonzepte (FOTO)

Frankfurt (ots) - In die Hochhäuser des Projektes FOUR Frankfurt kehrt Leben

ein. Mit dem Umzug der Baker McKenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sind jetzt

die ersten Büroangestellten in das Aqua (T4) von Union Investment eingezogen.

Insgesamt wurden hier ca. 250 Arbeitsplätze auf rund 8.400 Quadratmetern im 16.

bis 23. Obergeschoss des Hochhauses geschaffen. Der Mietvertrag wurde auf 12

Jahre abgeschlossen. Das neue Quartier FOUR punktet nicht nur mit seiner

vielfältigen Nutzung und seiner zentralen Lage, auch die nachhaltige Bauweise

und die geplanten urbanen Grünflächen bieten einen besonderen Anreiz für Mieter.

Baker McKenzie begann bereits vor fast sieben Jahren, für das größte und älteste

Büro der Kanzlei in Deutschland nach zeitgemäßen und repräsentativen Büroflächen

in Frankfurt zu suchen. Dabei lag der Fokus auf Nachhaltigkeit und neuen

Arbeitsplatzkonzepten sowie auf dem Wunsch, nah bei den Mandanten und für die

Mitarbeiter in einem lebendigen Quartier der Stadt zu bleiben.



"FOUR Frankfurt ist derzeit eines der ökologisch durchdachtesten Quartiere

Europas im Herzen Frankfurts. Da ist es für Baker McKenzie als Kanzlei, die seit

über sechzig Jahren mit der Stadt verbunden ist und sich schon immer innovative

Lösungen auf die Agenda gesetzt hat, naheliegend, in dem Objekt der erste Mieter

zu sein", betont Dr. Matthias Scholz, Partner Baker McKenzie.