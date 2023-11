BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Aktuell gebe es kaum wichtige Kurstreiber für den Pharmakonzern und das Augenmerk gehe daher bereits in Richtung des neuen Jahres, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe ein gutes Gefühl, was ihre Schätzungen angehe, ergänzte sie und aktualisierte ihr Bewertungsmodell nach den jüngst vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 01:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 116,6EUR gehandelt.



