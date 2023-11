Eröffnung der Ausstellung ,,2023 Charming China - Cultural Exhibition from Guangdong" in Rom, Italien

Am Nachmittag des 16. November (Ortszeit Rom) fand in Rom eine Veranstaltung zum kulturellen Austausch mit Gesprächen zwischen Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guangdong, und Italien statt.

Dies ist die erste Veranstaltung im Rahmen der ,,2023 Charming China - Cultural Exhibition from Guangdong", die den kulturellen Austausch zwischen der Provinz Guangdong und anderen Ländern fördert.

Insgesamt 11 Redner aus China und Italien teilten ihre Ansichten und Eindrücke über den Austausch in verschiedenen Bereichen zwischen den beiden Ländern mit.

„Die GAC Group ist einer der größten Automobilkonzerne in China. GAC Milan bietet Design für Fahrzeuge chinesischer Eigenmarken und spielt eine wichtige Rolle im globalen Designnetzwerk," so Edouard Suzeau, Automobildesigner des GAC R&D Center Europe, der seine Ansicht über Chinas intelligente Fertigung mitteilte.

Als sowohl chinesischer als auch französischer Staatsbürger machte Suzeau seinen Abschluss in Automobildesign in Frankreich, während er seine Kindheit in China verbrachte. Er arbeitet für GAC in Mailand als Designer, was seinen Traum wahr werden ließ.

,,Meine Familie war stolz auf mich, als sie erfuhr, dass ich GAC beigetreten war," fügte er hinzu.

Gegenwärtig werden die Fahrzeuge von GAC in den Nahen Osten, nach Afrika, Südostasien und in 31 weitere Länder und Regionen exportiert. ,,Egal ob in China, Italien oder anderswo auf der Welt, chinesische Automarken können den Menschen eine bessere Form des Reisens bieten," betonte er.

Gennaro Schlitzer, Direktor von QUEEN SRL, wies darauf hin, dass die chinesische Klavierbauindustrie erstaunlich sei. Er sagte, dass der Klang, die Leistung und das Design der in Guangzhou hergestellten Perlfluss-Pianos von hoher Qualität und so schön wie der Perlfluss seien.

Es gab mehrere Auftritte, um das Publikum während der Veranstaltung zu überraschen, u.a. Klavierdarbietungen und eine Akrobatikshow, die chinesische Akrobatik mit Ballett und Tradition mit Moderne verband, die einzigartige Lingnan-Kultur hervorhoben und der Welt ein integratives, offenes und innovatives Guangzhou vorstellten.

Angelo Tabaro, ehemaliger Kulturminister der Region Venetien, erklärte, Guangzhou sei eine integrative Stadt und ein Handelszentrum in China, das mit Venedig vergleichbar wäre. Er gab seinem Wunsch Ausdruck, dass die beiden Länder eine starke Brücke bauen, um die Kommunikation zwischen den Menschen zu verbessern.

Die ,,2023 Charming China-Cultural Exhibition from Guangdong" findet in Italien statt und wird ebenfalls in Ägypten und Malaysia veranstaltet, einschließlich Konzerten mit Musik aus Guangdong, einer Kunstausstellung, einer Fotoausstellung und mehr.

Ziel der Veranstaltung ist es, den kulturellen Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen China und Ländern in Europa, Afrika und Asien zu fördern und der Welt das tiefe kulturelle Erbe der chinesischen Zivilisation und den Charme der Lingnan-Kultur nahe zu bringen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2280939/Guests_China_Italy_attended_a ...

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2280940/Two_speakers_China_Italy_exch ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eroffnung-der-ausstellung-2023-charming-china---cultural-exhibition-from-guangdong-in-rom-italien-301993679.html