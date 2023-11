Seite 2 ► Seite 1 von 2

Speyer (ots) - Die Geschäftsführer der Kanzleibooster GmbH Michael Wohlfart undBastian Schoder unterstützen Steuerkanzleien dabei, ihre Prozesse zu optimierenund dadurch die langen Arbeitszeiten von Steuerberatern zu reduzieren. Nebeneiner Verbesserung der Arbeitsabläufe steht für die Experten auch die Schaffungeiner ausgeglicheneren Work-Life-Balance im Vordergrund. Insbesondere um jüngereFachkräfte für die eigene Kanzlei zu gewinnen, ist die Vereinbarkeit von Berufs-und Privatleben ein entscheidender Faktor. Worin sich die junge Generation vonden etablierten Steuerberatern unterscheidet, erfahren Sie hier.Zahlreiche Steuerkanzleien leiden unter einem exorbitanten Arbeitsvolumen. Dabeisind 50-80 Stunden pro Woche keine Seltenheit. Aufgrund einer überbordendenBürokratie gelingt es vielen Steuerberatern nicht mehr, ihre Mandantenausreichend zu beraten. Häufig kommt auch das Privatleben und die eigene Familiezu kurz. Diese Situation wirkt sich nicht nur negativ auf die Arbeitsatmosphäreinnerhalb der Kanzlei aus, sie schreckt auch junge Fachkräfte ab, die großenWert auf ein erfülltes Privatleben legen. Qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen,stellt nicht zuletzt für überlastete Steuerkanzleien ein erhebliches Problemdar. "Durch ihr enormes Arbeitspensum verlieren etliche Kanzleileitungen denKontakt zu Freunden und Verwandten, mit denen sie privat gern mehr Zeitverbringen würden", erklärt Michael Wohlfart, Geschäftsführer der KanzleiboosterGmbH."Mit unserem Angebot möchten wir Steuerkanzleien dabei helfen, ihre Strukturenund Prozesse so zu optimieren, dass die Arbeitsbelastung deutlich reduziertwerden kann", ergänzt sein Geschäftspartner Bastian Schoder. DerWirtschaftsinformatiker beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Optimierungvon Prozessen, während Michael Wohlfart als Betriebswirt die strategischePlanung übernimmt. Gemeinsam kombinieren sie die Themen Strategie undUnternehmensführung. Dies bedeutet für ihre Kunde, dass neben der Optimierungvon Prozessen auch eine Analyse der vorhandenen Mandantenstruktur stattfindet.Verbesserte Strukturen führen zu einer deutlichen Entlastung, was nicht nur denAngestellten der Kanzlei zugutekommt. Vor allem jüngere Fachkräfte lassen sichdeutlich schneller gewinnen, wenn sie nicht den Eindruck haben, in Arbeit zuertrinken. Worin die Hauptunterschiede zwischen den Generationen bestehen, habendie Experten im Folgenden verraten.Von einer ausgeglicheneren Work-Life-Balance profitieren alle Mitarbeiter