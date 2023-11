Wettbewerbsvorteile durch KI Jürgen Johannes Schimmöller von der schlau DIGITAL GmbH zeigt, wie Unternehmen sich langfristig gegen die internationale Konkurrenz behaupten (FOTO)

Harmstorf (ots) - Digitale Arbeitsabläufe sind zunehmend entscheidend für die

Wettbewerbsfähigkeit. Um Unternehmen auf dem Weg zu zukunftsweisenden digitalen

Geschäftsprozessen zu begleiten, hat Jürgen Johannes Schimmöller die schlau

DIGITAL GmbH gegründet. Dabei setzt er auf KI-gestützte Modelle zur

Automatisierung aufwendiger Geschäftsprozesse, um die Abläufe in den Unternehmen

seiner Kunden effizienter und besser skalierbar zu gestalten. Hier erfahren Sie,

welche Schritte Unternehmen gehen müssen, um sich einen bleibenden

Wettbewerbsvorteil zu sichern.



Seit einigen Jahren stehen deutsche Unternehmen vor mehreren Problemen: Während

fast überall Fachkräfte fehlen, holt die internationale Konkurrenz in vielen

Bereichen stark auf. Auch Rückstände in der Digitalisierung gefährden noch immer

die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und bringen Unternehmen an

ihre Grenzen. Insbesondere im Bereich KI besteht starker Aufholbedarf. "Aktuelle

Studien besagen, dass deutschen Unternehmen 330 Milliarden Euro an

Bruttowertschöpfung entgehen - und das nur, weil sie das Thema KI

unterschätzen", erklärt Jürgen Johannes Schimmöller.