Freyr, Tomra, Nel ASA, NKT, Friedrich Vorwerk & Cannabis-Aktien

Der Grund ist letztlich ganz simpel. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten damit, die proprietäre 24M-Technologie in die Serienproduktion überzuführen. Der Zeitplan verschiebt sich nach hinten. Gleichzeitig ist der Cashverbrauch aber hoch geblieben. Und: Bisher gab es in Europa keine Zusagen für staatliche Unterstützungen, weswegen FREYR nun quasi die Zelte in Europa abbricht und sein Glück nur noch in den USA versucht.

Seite 2 ► Seite 1 von 4