VITAKO, Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, erweitert auf Mitgliederversammlung in Leipzig Schlagkraft durch drei neue Mitglieder vote iT, nextgov iT und IT-Verbund Landsberg (FOTO)

VITAKO, Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, erweitert auf Mitgliederversammlung in Leipzig Schlagkraft durch drei neue Mitglieder vote iT, nextgov iT und IT-Verbund Landsberg

Berlin (ots) - Die Herbst-Mitgliederversammlung von VITAKO, der

Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, fand vom 16. bis 17.

November in Leipzig (Sachsen) statt. Gastgeber waren dieses Mal die beiden

VITAKO Mitglieder Lecos und Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Sachsen

(KISA). Neben dem Bericht des Vorstands, dem Wirtschaftsplan 2023 und der

Entlastung des Vorstands wurden die bisherigen Vorstände in ihren jeweiligen

Vorstandspositionen einstimmig wiedergewählt. Darüber hinaus wurden die drei

neuen VITAKO Mitglieder vote iT, nextgov iT und IT-Verbund Landsberg vorgestellt

und aufgenommen. Zudem gab es einen Rückblick auf die Verbandsaktivitäten in den

Bereichen Public Affairs, Veranstaltungen, Messeauftritte und Publikationen.



Es freut mich außerordentlich, dass wir auf unserer Mitgliederversammlung in

Leipzig mit vote iT , nextgov iT und IT-Verbund Landsberg drei neue Mitglieder

bei VITAKO begrüßen können. Mit unseren drei neuen Mitgliedern erweitern wir

nicht nur unsere Arbeitsgemeinschaft, sondern auch unseren Einfluss. Gemeinsam

mit dem VITAKO-Vorstand werde ich die Arbeit der kommunalen IT-Dienstleister auf

Kommunal-, Landes- und Bundesebene weiterhin voranbringen und unsere Position

stärken. Denn ich bin überzeugt, dass eine starke Gemeinschaft der Schlüssel zum

Erfolg ist. Nur gemeinsam können wir die Chancen der Digitalisierung

voranbringen und Herausforderungen, insbesondere im Bereich der IT-Sicherheit,

meistern. Nur so wird es uns gelingen, eine moderne, effiziente und sichere

Verwaltungs-IT zu schaffen - genau dafür steht VITAKO. Dr. Rolf Beyer,

Vorstandsvorsitzender VITAKO