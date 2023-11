Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Die deutsche Fleischindustrie steht weiterhin vorHerausforderungen, wie die Ergebnisse des vierten Branchenechos derFleischwirtschaft, durchgeführt von der dfv Mediengruppe in Zusammenarbeit mitder Managementberatung RSM Ebner Stolz, zeigen. Während Geflügelproduzentenweitestgehend zufrieden mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind, kämpfenSchweinefleischproduzenten mit einer starken Nachfrage im Preiseinstiegssegment.Laut der Umfrage sehen sich 49% der Industrie der Forderung nach Preissenkungenseitens des Handels ausgesetzt.Die vierte Befragung der Top 100 Unternehmen der deutschen Fleisch- undWurstindustrie zeigt eine Branche, die um Preise, Menge und Akzeptanz ringt:"Der politische Traum nach Fleisch aus höheren Haltungsformen zerplatzt bei derKonsumentenentscheidung im Supermarkt", erklärt Klaus Martin Fischer, Partnerder Managementberatung RSM Ebner Stolz. Die Befragten im Branchenechokritisieren zu hohe Preise für Ware aus Haltungsform 3 und 4 als wesentlichenGrund für die verringerte Nachfrage. "Auch wenn die Konsumzurückhaltung diegrößte Herausforderung für die Fleisch- und Wurstindustrie bleibt, so beweistdie Branche, dass sie die Krise ernst nimmt und sich gegen diese wehrt", sagtChristian Schnücke, Gesamtverlagsleiter der Agrar-, Back- und Fleischmeiden beider dfv Mediengruppe. "97% der Befragten halten eine Verbesserung derBranchenkommunikation für notwendig. Das zeigt, dass die Branche den Kopf nichtin den Sand steckt, sondernaktiv etwas ändern möchte - egal ob Handwerk,Mittelstand oder Global Player."Handel blockiert PreisanpassungenDie Umfrage zeigt, dass 68% der befragten Branchenteilnehmer den Handelweiterhin als Blockade für ausreichende Preisanpassungen der Einkaufspreise derFleischerzeuger sehen. Insgesamt betrachten 92% der Befragten diePreisanpassungen des Handels als nicht ausreichend. Lediglich 8% berichten voneiner vollständigen Anpassung der Einkaufspreise durch den Handel.Je größer desto unzufriedenerWährend mittelständische Betriebe ihre Produktionsmengen halten können,verlieren besonders große Unternehmen im Bereich Schwein und Rind an Menge. Über60% der Unternehmen kämpfen mit einer geringeren Absatzmenge, derDurchschnittsverlust beträgt 10%. Auf der anderen Seite sind 40% der Betriebeaus dem Geflügelsegment mit der Auslastung zufrieden. Trotz des erwartetenRückgangs der Schlachtzahlen und des durchschnittlichen Konsums anSchweinefleisch sind die Meinungen zu den Absatzentwicklungen in den nächstenzwölf Monaten divers. Knapp 30% planen eine Absatzsteigerung, während fast die