"Faceless Artist" Banksy Wird er auf den Ruf von Haustieren reagieren? Einzigartige Parodie des berühmten Werks "No Ball Games" erscheint auf dem Times Square in New York

New York (ots/PRNewswire) -



- Banksy, der gesichtslose Künstler, weckt das Interesse an Kunst für Haustiere



Am 11. November erschien auf New Yorker Times Square eine Anzeige, die dem

weltbekannten Künstler Banksy gewidmet war.



Das Video, eine Parodie auf Banksys ikonisches Werk "No Ball Games", das Hunde

und Katzen zeigt, wurde von der US-amerikanischen Firma XOOX erstellt und

veröffentlicht. XOOX, bekannt für seinen gesichtslosen Künstler Banksy, der

weltweit Kunstwerke mit politischen und sozialen Kommentaren geschaffen hat,

wandte sich an Banksy mit der Bitte um Kunst für Haustiere. Sie hinterließen

eine Nachricht mit dem Inhalt: "Banksy, bitte kontaktieren Sie uns unter +1 866

PET XOOX (866 738 9669) oder mailto:info@xoox.pet ."