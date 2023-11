Der Net Zero Carbon Intelligent Campus, gebaut von der Yancheng Power Supply Company von State Grid Jiangsu und Huawei, gewinnt den Energy Globe Award

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem fand in Shenzhen die Verleihung

des Energy Globe Award statt. Der Net Zero Carbon Intelligent Campus in der

Provinz Jiangsu, China, der gemeinsam von Huawei und State Grid realisiert

wurde, war das einzige chinesische Projekt, das diese Auszeichnung erhielt. Die

Auszeichnung würdigt die herausragenden Beiträge der Yancheng Power Supply

Company von State Grid Jiangsu und der Huawei Electric Power Digitalization BU

in den Bereichen Energiewende sowie grüne und nachhaltige Entwicklung. Birgit

Murr, Handelskonsulin und stellvertretende Leiterin des österreichischen

Generalkonsulats in Guangzhou und Überbringerin des Preises, erklärte, dass "der

Net Zero Carbon Intelligent Campus in der Provinz Jiangsu, China, internationale

Anerkennung als Modell für globale Kohlenstoffneutralität und nachhaltige

Entwicklung erlangt hat."



Ausgerichtet von der unabhängigen Global Energy Foundation aus Österreich und

mitgesponsert von internationalen Organisationen wie der UN Industrial

Development Organization (UNIDO) und dem österreichischen Bundesministerium für

Klimapolitik, wurde der Preis an wenige Auserwählte vergeben, die aus über 1.000

Projekten ausgewählt wurden. Weltweit führende Energieexperten trafen ihre

Auswahl in mehreren Runden, um die besten Kandidaten zu finden.