In dem seit August 2021 fortwährenden Abwärtstrend zeichnet sich bei Catalent im Bereich von 31,45 US-Dollar ein möglicher Doppelboden ab, der technisch sehr sauber ausgebildet wurde und den Grundstein für einen Trendwechsel legen könnte. Noch muss dieser durch einen weiteren Kursanstieg aber erst bestätigt werden, die Anzeichen hierfür mehren sich zuletzt aber deutlich.

Aus Sicht der Charttechnik kann für die Catalent-Aktien ein erfolgreicher Abschluss der Bodenbildungsphase erst oberhalb von 51,80 US-Dollar abgeleitet werden, in diesem Fall wären im Anschluss Zugewinne an 60,90 und mittelfristig sogar 74,49 US-Dollar möglich. Zur Bestätigung sollten Investoren allerdings immer konsistente Wochenschlusskurse abwarten. Die Schiebephase bis zur Triggermarke und den jüngsten Verlaufstiefs ist dagegen als neutral zu bewerten. In schwieriges Fahrwasser würde die Aktie demnach erst darunter geraten, Verluste auf 29,24 US-Dollar sollten dann zwangsweise eingeplant werden.

Catalent Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Wochenschlusskurse oberhalb des für einen erfolgreichen Bodenabschluss notwendigen Triggerniveaus von 51,80 US-Dollar würden die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg an 60,90 und 74,49 US-Dollar erheblich steigen. Entsprechend könnte hierauf ein Long-Investment abgeschlossen werden. Wegen der hohen Volatilität sollte eine vernünftige Verlustbegrenzung das Niveau von vorläufig 43,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten. Als Anlagehorizont sollten Investoren ruhig einige Wochen bis Monate einplanen.

