Canada Silver Cobalt beginnt mit Bohrungen auf dem Projekt Castle, die auf neue Gold- und Silbermineralisierungen abzielen

Coquitlam, British Columbia. 20. November 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich, den Beginn eines neuen 1.500 Meter umfassenden Bohrprogramms in seinem Konzessionsgebiet Castle in dieser Woche bekannt zu geben, das sich auf Gold- und Silberziele konzentriert, nachdem die jüngsten Arbeiten zur Freilegung des goldhaltigen Grundgebirges im Gebiet Miller Lake zu Goldentdeckungen geführt hatten.

Das Programm zur Freilegung des Grundgebirges im Sommer 2023 südlich und westlich der vorangegangenen Bohrungen ergab eine beträchtliche Gelegenheit zur Evaluierung von Goldvorkommen, da bei der Entnahme von Schlitzproben mehrere Proben mit einem Gehalt von über 1 Gramm pro Tonne (g/t) Gold entdeckt wurden. An der Oberfläche entnommene Proben hatten Gehalte von bis zu 3,2 g/t Gold (siehe Pressemitteilungen vom 5. Juli und 20. Juli 2023).

Die Ziele des Bohrprogramms umfassen die neu identifizierten Goldgebiete, das Potenzial zur Identifizierung von Silber unterhalb der Goldvorkommen sowie neue Silberziele, die südlich von Castle East identifiziert wurden. Die erste Bohrung wird sich 100 Meter westlich der früheren Bohrungen bei Castle East befinden und sich voraussichtlich 500 Meter in die Tiefe erstrecken, um sowohl auf Gold in Oberflächennähe als auch auf Silber in der Tiefe abzuzielen.

„Das Projekt Castle hat sein Potenzial sowohl für Gold als auch für Silber demonstriert, und wir sind bestrebt, diese Gelegenheiten zu nutzen“, sagte Matthew Halliday P.Geo, President von Canada Silver Cobalt Works. „Der Erfolg unserer jüngsten Arbeiten zur Freilegung des goldhaltigen Grundgebirges hat neue Möglichkeiten für eine Goldmineralisierung im oberflächennahen archäischen Deckgebirge und das Potenzial für eine Silbermineralisierung im unterlagernden Diabas eröffnet. Das Bohrprogramm ist ein strategischer Schritt nach vorn in unserem Bestreben, den vollen Wert des Projekts Castle zu erschließen.“