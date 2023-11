Seite 2 ► Seite 1 von 3

Erlenbach am Main (ots) - In einer zunehmend datengetriebenen Welt wird dieFähigkeit, große Datenmengen effizient zu verwalten und zu nutzen, zumentscheidenden Wettbewerbsvorteil, weiß Andreas O. Schwan, Diplom-Mathematiker(FH) und Experte für das Management von Daten und Informationen. Mit seinerDienstleistung unterstützt er Unternehmen dabei, ihrer Datenmengen Herr zuwerden - und macht so den Weg zu schnellerem Wachstum und mehr Umsatz frei. Mitwelchen Vorteilen und Herausforderungen die Nutzung von Cloud-Lösungen in seinenAugen einhergeht, erfahren Sie in diesem Artikel.Daten sind in der heutigen Zeit allgegenwärtig und bilden das Rückgrat dermodernen Geschäftswelt. Unternehmen stehen vor der gewaltigen Herausforderung,riesige Datenmengen effizient zu speichern und zu verwalten - eine komplexeAufgabe, die innovative Ansätze erfordert, um den ständig wachsendenAnforderungen gerecht zu werden. "Je mehr ein Unternehmen wächst, desto mehrDaten muss es bearbeiten - und desto größer und unübersichtlicher wird dasDatenmeer", erklärt Andreas O. Schwan, Experte für das Management von Daten undInformationen. "Damit ein Unternehmen sich weiterentwickeln und strukturiertagieren kann, muss die Datenflut stets gut aufbereitet sein. In der Praxis istes jedoch häufiger der Fall, dass Informationen erst gesucht werden müssen,bevor mit ihnen gearbeitet werden kann. Unternehmen reagieren dann oft mit derAnschaffung neuer Hardware und Software - nicht ahnend, dass das eigentlicheProblem darin begründet liegt, wie sie ihre Daten verwalten.""An dieser Stelle kommen Cloud-Lösungen ins Spiel", fährt derDiplom-Mathematiker fort. "Sie bieten eine unvergleichliche Flexibilität undunbegrenzte Skalierbarkeit, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten optimalzu nutzen. Das macht sie zu einem entscheidenden Tool für Unternehmen allerGrößenordnungen. Die Realität offenbart aber auch: Ein unüberlegter Sprung indie Cloud kann teuer werden." Andreas O. Schwan unterstützt mit seinerDienstleistung seit vielen Jahren Unternehmen unterschiedlicher Größen dabei,den Mehrwert ihrer Informationen zu gewährleisten. Dank seiner langjährigenErfahrung ist er dazu in der Lage, die Schwächen eines Unternehmens schnell zuidentifizieren und professionell zu beheben. Das Resultat: mehr Umsatz undschnelleres Wachstum, ohne dabei unendlich viel Budget einsetzen zu müssen.Welche Vorteile und Herausforderungen die Nutzung von Cloud-Lösungen seinerMeinung nach mit sich bringt, veranschaulicht Andreas O. Schwan im Folgenden.Die Vorteile von Cloud-Lösungen"Cloud-Lösungen haben sich längst als entscheidende Werkzeuge für Unternehmen in