In Prag zeigte sich der PX mit plus 0,20 Prozent auf 1386,76 Punkte freundlich. Im Minus mit 0,6 Prozent schlossen die Titel des Energieunternehmens CEZ . Das Schwergewicht im Finanzbereich Erste Group verbuchte ein Plus von 0,2 Prozent.

So gewann in Warschau der Wig-20 1,0 Prozent auf 2250,55 Punkte. In der abgelaufenen Handelswoche hatte er bereits über vier Prozent zugelegt und den höchsten Stand seit Februar 2022 markiert. Der breiter gefasste Wig stieg zum Wochenauftakt um weitere 0,93 Prozent auf 74 783,93 Zähler.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Montag überwiegend im Plus beendet. Bereits in der Vorwoche wurden fast ausnahmslos Gewinne verzeichnet. Recht deutlich nach oben ging es zum Wochenauftakt an den Handelsplätzen in Warschau und Moskau.

