SquaredFinancial leitet die nächste Wachstumsphase ein und legt den Grundstein für unternehmerischen Erfolg

Luxemburg (ots/PRNewswire) - SquaredFinancial verstärkt seine Führungsriege mit

sechs erfahrenen Führungskräften aus der Branche, verbessert damit seine

Expertise und stärkt seine Strategie



Philippe Ghanem, Gründer und CEO von SquaredFinancial, ist mit 20 Jahren

Erfahrung ein Veteran der Finanzbranche. Zu Beginn dieses Quartals richtete er

einen inspirierenden Aufruf an Talente, sich seinem führenden Unternehmen

anzuschließen, wobei er hervorhob, dass Menschen der Eckpfeiler eines jeden

erfolgreichen Unternehmens sind. Sie katalysieren Wachstum und treiben

Innovation voran.





Das Unternehmen befindet sich in einer spannenden Expansions- und Wachstumsphaseund verstärkt sein Führungsteam mit sechs branchenerfahrenen Führungskräften.Die jüngsten Ernennungen in Schlüsselpositionen verstärken das derzeitige Teamaus Branchenexperten und Fachleuten, das den Grundstein für einen revolutionärenWeg gelegt hatte.Die außergewöhnliche Entwicklung von SquaredFinancial im Bereich derFinanztechnologie seit 2005 zeichnet sich durch Innovation und ein unermüdlichesEngagement aus, Investoren auf der ganzen Welt einen erstklassigen Service zubieten. Das Unternehmen hält an seiner Vision fest und hat zusammen mit seinemManagement und seinem Team stets eine Vorreiterrolle eingenommen, indem esmodernste Technologien nutzt und seinen Anlegern eine breite Palette vonDienstleistungen anbietet.Die neuen Ernennungen:Craig Jenkins, Chief Legal & Compliance Officer. Er bringt mehr als 16 JahreErfahrung in den Bereichen Recht, AML und Compliance mit und wird dieKonsolidierung und den Zustand des Compliance-Systems überwachen.Thomas Selby, Chief Sales Officer. Mit 15 Jahren Erfahrung im Vertrieb und inder Geschäftsentwicklung in den Bereichen FinTech und Online-Trading wird er dieGeschäftsentwicklungsstrategie leiten, um das Umsatzwachstum zu steigern.Dominique El Khoury, Global Head of Sales and Business Development - GCC & MEA.Mit 12 Jahren Erfahrung in der Trading-Branche wird er den Ausbau derVerkaufsinitiativen und das Geschäftswachstum in der Region leiten.Drosoula Hadjisavva, Chief Marketing Officer. Mit einer über 13-jährigenErfolgsbilanz als Leiterin globaler Marketingaktivitäten bei führendenFintech-Unternehmen wird sie für die Neudefinition der Marketingstrategie undder Markenpositionierung verantwortlich sein.Spyros Andreou, Chief Technology Officer. Mit seinem bemerkenswerten Hintergrundin den Bereichen IT und Netzwerktechnik wird er die Technologie nutzen undeinsetzen, um die organisatorische und betriebliche Leistung und Sicherheit zuoptimieren.Catharine Ioannou, Chief Human Resources Officer. Mit ihrem ausgewiesenen