Die 20. ICIF und die Shenzhen Design Week 2024 wurden am 17. November (römische Zeit) im Museum der Künste des XXI. Jahrhunderts in Rom, Italien, vorgestellt.

Ziel der Veranstaltung ist die Förderung der 20. ICIF und der Design Week und die Kulturindustrie von Shenzhen der italienischen Bevölkerung vorzustellen. Über 100 Vertreter des Italian Federation of Associations of Travel and Tourism Enterprises (FIAVET), des Italian National Tourist Board (ENIT), der Mediterranean Exchange of Archaeological Tourism (BMTA) und anderer kultureller Organisationen nahmen an der Veranstaltung teil.

„China ist für Italien der größte Handelspartner in Asien. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern beläuft sich auf über 80 Milliarden USD, wovon 19 % auf die Provinz Guangdong entfallen", sagte Zhang Linxiao, Kulturberater der chinesischen Botschaft in Italien.

Zhang lud die Italiener zur 20. ICIF und zur Shenzhen Design Week 2024 ein: „Shenzhen ist die erste Stadt in China, die von den Vereinten Nationen mit dem Titel ‚Hauptstadt des Designs' ausgezeichnet wurde. China heißt Menschen aus Italien und der ganzen Welt willkommen, die ihre Ideen auf der 20. ICIF und der Shenzhen Design Week einbringen, um den Austausch zwischen China und Italien zu vertiefen."

„Ich kannte die Provinz Guangdong bereits 1979", sagte Ugo Papi, Assistent des Bürgermeisters von Rom, und gab an, dass er die Stadt Shenzhenauch in den 1990er Jahren besucht habe. Er erinnerte sich, dass Shenzhen damals ein kleines Fischerdorf war und sich alles im Aufbau befand.

„Die Entwicklung von Shenzhen ist ein Wunder in der Welt, da sie sich aus dem Nichts zu einer weltberühmten Stadt im Bereich der Technologie und des Investitionsumfelds entwickelt hat", fügte er hinzu.

Er wies darauf hin, dass das Wunder von Shenzhen durch die regionalen Vorteile des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao sowie durch die rasche Entwicklung Chinas entstanden sei.

„Shenzhen steht für die Zukunft und wird die Entwicklung Roms während des Austauschs zwischen den beiden Städten inspirieren."

Berichten zufolge wird die 20. ICIF vom 23. bis 27. Mai 2024 stattfinden, während die Shenzhen Design Week 2024 auf den 27. April fällt.

Im Jahr 2024 jährt sich der Todestag von Marco Polo zum 700. Mal. Vor langer Zeit besuchte Marco Polo China und stellte den Menschen in Europa die östliche Welt vor. Man sagt, dass die kulturellen Austauschaktivitäten den Geist Marco Polos fortführen und das Verständnis zwischen China und Italien vertiefen werden.

Die 2004 ins Leben gerufene China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair (ICIF) hat sich zum Ziel gesetzt, eine Kooperationsplattform zu schaffen, die den kulturellen Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen China und Ländern weltweit fördert und kulturelle Investitionen und den Handel erleichtert. Sie findet seit 19 Jahren erfolgreich statt und deckt verschiedene Bereiche der Kulturindustrie ab, darunter digitale Kultur, kreatives Design, Film- und Fernsehunterhaltung, Animation und Spiele, Nachrichten und Publikationen, Kultur und Tourismus, Kunst und Handwerk, immaterielles Kulturerbe und Kunst.

Die Shenzhen Design Week ist eine wichtige internationale Austausch- und Kooperationsplattform für das Projekt „City of Design" in Shenzhen. Seit ihrem Start im Jahr 2017 hat sich die Shenzhen Design Week schnell im internationalen Designbereich etabliert, erhält große Aufmerksamkeit in der Branche und hat sich zu einer bekannten umfassenden und disziplinübergreifenden Designveranstaltung entwickelt.

Die Werbeaktion ist eine der Aktivitäten im Rahmen der „2023 Charming China-Cultural Exhibition from Guangdong". Die Veranstaltung wird auch in Ägypten und Malaysia stattfinden und umfasst Konzerte mit Musik aus Guangdong, eine Kunstausstellung, eine Fotoausstellung und vieles mehr.

Ziel der Veranstaltung ist es, den kulturellen Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen China und Ländern in Europa, Afrika und Asien zu fördern und der Welt das tiefe kulturelle Erbe der chinesischen Zivilisation und den Charme der Lingnan-Kultur zu präsentieren.

