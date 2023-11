Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels fördert Zoomlion die umweltfreundliche Produktion und erneuerbare Energien

CHANGSHA, China, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Inmitten des globalen Fokus auf den Klimawandel beschleunigt Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") seine grüne Transformationsstrategie, um nachhaltige Entwicklung zu fördern. Diese Initiative ist Teil der Verantwortung des Unternehmens, durch Produktinnovation und die Entwicklung neuer Energien eine nachhaltige Zukunft zu sichern.

Zoomlion Öko-Innovation in Aktion

Der Kern von Zoomlions grüner Transformationsstrategie besteht darin, erstklassige umweltfreundliche Produkte zu schaffen und nachhaltige Fabriken durch Forschung und Entwicklung sowie den Bau von grünem Design, Fertigung, Management und Standards zu errichten.

Grüne Produktion: Bis Juni 2023 hat Zoomlion insgesamt fünf intelligente Fabriken und 170 intelligente Produktionslinien in Betrieb genommen. Dazu gehören der Erdbewegungsmaschinenpark und eine intelligente Turmdrehkranfabrik innerhalb der Zoomlion Smart Industrial City, sowie intelligente Fabriken für Betonmischfahrzeuge und hydraulische Ventile.

In seiner Turmdrehkranfabrik in Changde hat Zoomlion grüne Produktionsverfahren implementiert, darunter wasserbasierte Farbe, umweltfreundliche Elektrophorese und Frequenzumwandlungstechnologie. Diese Maßnahmen haben zu einer Reduzierung von Schweißrauch um 90 %, einer Verringerung der VOC-Emissionen um 70 % und einer Energieeinsparung von 15 % geführt.

Im Oktober wurde der sino-weißrussische Industriepark von Zoomlion vom United Nations Global Compact aufgrund seines starken Engagements für nachhaltige Entwicklungspraktiken als Best Global Practices ausgezeichnet.

Grünes Management: Zoomlion hat das Management in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Verfahren, Herstellung, Vertrieb, Dienstleistungen und mehr digitalisiert, um eine Methodik zur Bewertung der gesamten Kette zu etablieren. Dieser Ansatz ermöglicht einen umfassenden, effizienten und umweltfreundlichen Betrieb.

Grüne Produkte: Bis Dezember 2022 hat Zoomlion 156 neue Energiegeräte auf den Markt gebracht, die 13 Produktlinien abdecken, von Maschinen für die technische Unterbringung bis hin zu landwirtschaftlichen Maschinen. Dazu gehören rein elektrische, hybride und wasserstoffbetriebene Optionen sowie Batteriewechsel- und Plug-in-Auflademethoden. Es erzielte mehrere Weltneuheiten, zuletzt brachte Zoomlion im Oktober die weltweit erste landwirtschaftliche Maschine mit neuer Energie auf den Markt.

Grüne Projekte: Die Baumaschinenprodukte von Zoomlion haben weltweit Mega-Projekte im Bereich sauberer Energie unterstützt, darunter das weltweit größte Windkraftprojekt in extremen Höhen über 4.500 Metern in der Autonomen Region Tibet in China und ein bedeutendes Windkraft-Hebeprojekt in der Türkei.

