AUO treibt die Zukunft der intelligenten Mobilität auf der CES 2024 voran

Im Rahmen der zunehmenden Tendenz zur intelligenten Mobilität unterstreichen fortschrittliche Display-Lösungen ihre entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Benutzererlebnisses im Fahrzeug. Auf der Messe wird AUO seine entscheidende Rolle im intelligenten Cockpit hervorheben, indem es seine technologischen Durchbrüche vorstellt, darunter das mit dem Best of Innovation Award ausgezeichnete „Interactive Transparent Window" und das mit dem Innovation Award ausgezeichnete „Rollable RSE (Rear Seat Entertainment)" in der Kategorie „In-Vehicle Entertainment" des CES 2024 Innovation Awards.

„Das Smart Cockpit 2024 von AUO demonstriert nicht nur unsere Vision und Fähigkeit, fortschrittliche intelligente Displays in die globale Mobilitätsbranche zu bringen, sondern auch unser Engagement, die Art und Weise zu verändern, wie Autohersteller ihre Innenausstattung gestalten können", so Dr. Frank Ko, Chief Executive Officer und Präsident von AUO. „Unsere Erfolge bei den CES Innovation Awards zeigen, wie wir mit unserer Technologie die Möglichkeiten der zukünftigen Mobilität verwirklichen können."

Das Smart Cockpit 2024 von AUO präsentiert das visuelle Erlebnis im Fahrzeug, indem es Fahrern und Mitfahrern durch die fortschrittlichen Display-Lösungen von AUO ein vollständig immersives Erlebnis ermöglicht, einschließlich seiner Micro-LED-Displays der nächsten Generation und AmLED (AUO Adaptive mini-LED), was die Art und Weise verändert, wie Bildschirme in Fahrzeugen installiert werden können. Mikro-LED-Displays haben einzigartige Eigenschaften in mehreren Formen und können im gesamten Fahrzeug eingesetzt werden, in Bereichen wie Rücksitz-Displays und Fahrzeugfenstern. Alles in allem wird gezeigt, wie sich die Innovationen von AUO in Möglichkeiten verwandeln.