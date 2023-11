--------------------------------------------------------------

- Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind für 80% der Menschen in Deutschlandrelevante Bedürfnisse im Leben.- Abwärtstrend: Nur jede zweite Person fühlt sich grundsätzlich selbstbestimmt.- Wirtschaftliche Unsicherheiten trüben die finanzielle Zuversicht inDeutschland, dennoch blicken 29% der Befragten uneingeschränkt positiv in dieZukunft."Die zahlreichen wirtschaftlichen Herausforderungen, die uns derzeit inDeutschland begegnen, wirken sich auf die Zuversicht der Menschen aus undverändern den Blick auf Finanzthemen", betont Jörg Arnold, CEO von Swiss LifeDeutschland. "Unser Selbstbestimmungsbarometer 2023 bestätigt, dass sich imVergleich zum Vorjahr weniger Menschen selbstbestimmt fühlen. Zudem steigt dieAngst, nicht genügend für das Rentenalter vorzusorgen." Der Versicherungs- undFinanzberatungskonzern Swiss Life untersucht seit 2019 mit demMeinungsforschungsinstitut Bilendi das Gefühl von Selbstbestimmung undZuversicht der Bevölkerung in Bezug auf Finanzen.Nur jede zweite Person in Deutschland fühlt sich grundsätzlich selbstbestimmtFür 80 % der Befragten ist es wichtig, in ihrem Leben selbstbestimmt undunabhängig zu sein. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen(2022: 78 %). Für 47 % ist die Relevanz der Selbstbestimmung in den Monaten vorder Befragung sogar noch einmal wichtiger geworden. Zu den wichtigstenGrundbedürfnissen für ein selbstbestimmtes Leben zählen Entscheidungsfreiheit(52 %) und finanzielle Unabhängigkeit (36 %).Obwohl das Bedürfnis danach groß ist, fühlen sich seit 2020 stetig wenigerMenschen in Deutschland selbstbestimmt: In diesem Jahr lag derSelbstbestimmungswert bei 53 %, 2022 bei 56 %, 2021 bei 59 % und 2020 bei 63 %.Die Frage, ob die Selbstbestimmung konkret in den letzten zwölf Monaten gesunkensei, bejahten 18 %. Der Selbstbestimmungswert beim Thema Finanzen ist stabilgeblieben: Wie im Vorjahr fühlen sich auch 2023 47 % der Studienteilnehmendenmit ihren Finanzen selbstbestimmt. Hinsichtlich der finanziellen Altersvorsorgeist jedoch ein Rückgang von drei Prozentpunkten zu verzeichnen (2023: 39 %;2022: 42 %).Finanzielle Zuversicht nimmt ab - vor allem bei FrauenAuch die finanzielle Zuversicht der Menschen hat 2023 leicht abgenommen: 60 %der Befragten schätzen ihre persönliche finanzielle Situation in zehn Jahrenpositiv ein. Das sind vier Prozentpunkte weniger als noch im Jahr 2022. Bei