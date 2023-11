Aus dem Doppel-Wums für Deutschland ist ein Doppel-Wums gegen Habeck und Scholz geworden - nun fordert Habeck die Wirtschaft in Deutschland auf, irgendwie die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlenden 60 Milliarden Euro beizusteuern. Habeck will also das Geld von jenen eintreiben, die nicht zuletzt durch die Politik von Scholz und Habeck so stark in Bedrängnis gekommen sind. Damit drohen nun, wie der Wirtschaftsminister heute zugeben mußte, erneut höhere Energiekosten - es ist das Desaster einer Bundesregierung, die uns noch vor kurzem ein grünes Wunder versprochen hatte. Besser dagegen die Stimmung an der Wall Street, vor allem weil das Schwergewicht Microsoft steigt, nachdem die Firma den geschassten OpenAI-Chef verpflichtet hat. Aber alles steht und fällt nun mit den morgigen Zahlen von Nvidia..

Hinweise aus Video:

1. Sondervermögen-Desaster: Habeck warnt vor deutlich höheren Energiepreisen

2. Bundesbank über Sondervermögen und Schuldenbremse – klare Worte

Das Video "Deutschland: Der Doppel-Wums gegen Habeck und Scholz!" sehen Sie hier..