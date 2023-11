Al-Dabbagh Group belegt Platz 24 auf der globalen Liste von Great Place to Work

DSCHIDDA, Saudi-Arabien, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Great Place to Work (GPTW) hat die Al-Dabbagh Group (ADG) als einen der World's Best Workplaces in seine renommierte Rangliste aufgenommen.

Die Liste umfasst 25 weltweit führende Unternehmen, die aus Organisationen ausgewählt wurden, die an der Mitarbeiterbefragung von Great Place To Work teilgenommen haben und die Stimmen von 14,8 Millionen Mitarbeitern weltweit repräsentieren. Die 25 weltbesten Unternehmen zeichnen sich durch weltweit außergewöhnliche Arbeitsplatzerfahrungen, vertrauensvolle Beziehungen und faire und gleichberechtigte Arbeitsbedingungen aus.

Hayfa Abuzabibah, Group Chief Omnipreneurship Officer, People and Culture, kommentierte die Rangliste wie folgt: „Wir sind so stolz und fühlen uns geehrt, auf dieser Liste zu stehen. Diese Auszeichnung ist unseren Kollegen zu verdanken, die alle der Grund dafür sind, dass wir diese hervorragende Leistung als erstes saudisches Unternehmen geschafft haben. Unser eigenes Ökosystem, Omnipreneurship, und unsere Mitarbeiter, die diese Werte jeden Tag leben, sind der Grund dafür, dass wir es auf diese Liste geschafft haben."

Ein Platz auf der Liste ist hart umkämpft: Great Place To Work, die globale Autorität für Arbeitsplatzkultur, wählte die Anwärter dafür anhand von strengen Analysen und vertraulichem Mitarbeiterfeedback aus. Unternehmen wurden nur dann in Betracht gezogen, wenn sie bereits eine Great Place to Work-zertifizierte Organisation waren.

Great Place To Work ist die einzige Auszeichnung für Unternehmenskultur weltweit, bei der die Gewinner basierend auf der fairen Behandlung ihrer Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Unternehmen werden anhand ihrer Fähigkeit bewertet, eine hervorragende Mitarbeitererfahrung zu schaffen, ungeachtet von Rasse, Geschlecht, Alter, Behinderung, jeglichen anderen Aspekten der Identität oder der Rolle am Arbeitsplatz.

„Ein globaler Arbeitgeber zu sein, bringt eine enorme Verantwortung für die Menschen und den Planeten mit sich", sagt Michael C. Bush, CEO von Great Place To Work. „Diese außergewöhnlichen Unternehmen haben eine unglaubliche Wirkung, unterstützen ihre Mitarbeiter und setzen sich für gerechtere, sicherere und gesündere Gemeinschaften auf der ganzen Welt ein. Wenn man Menschen befähigt, zielgerichtet zu arbeiten, belohnen sie ihre Arbeitgeber mit Innovation und Leistung ~ und tragen dazu bei, eine bessere Welt für uns alle zu schaffen."

In diesem Jahr belegte die ADG den ersten Platz auf der GPTW-Liste der Großunternehmen in Saudi-Arabien und den dritten Platz auf der GPTW-Liste der Großunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain.

