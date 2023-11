DUISBURG (dpa-AFX) - Mit einer Grundsteinlegung hat Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel am Montag in Duisburg eine umfangreiche Modernisierung mehrerer Produktionsanlagen begonnen. Geplant ist der Bau mehrerer Anlagen, in denen es um die Weiterverarbeitung von Rohstahl geht. So soll etwa eine über 20 Jahre alte Gießwalzanlage durch eine Stranggießanlage und ein dahinter geschaltetes Warmbandwerk ersetzt werden. Die neuen Anlagen sollen unter anderem die Herstellung von dünneren und festeren Stählen etwa für die Autoindustrie ermöglichen. Anfang 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Das Unternehmen will insgesamt mehr als 800 Millionen Euro investieren.

"Mit den Großvorhaben setzt Thyssenkrupp in schwierigen Zeiten ein eindrucksvolles Zeichen für unser Industrieland", sagte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). Neue Produkte für die Energiewende und insbesondere Elektromobilität schaffen nach ihren Angaben einen globalen Wettbewerbsvorteil, stärkten den Standort NRW und sicherten gute Arbeitsplätze.