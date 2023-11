Die UBS hat einen Ausblick für 2024 veröffentlicht, in dem sie ihre Prognosen für verschiedene Volkswirtschaften und Anlageklassen darlegt. Die Analysten erwarten eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und sehen daher Value-Aktien als attraktiv an. Sie prognostizieren nur ein moderates Wachstumspotenzial für Aktien, wobei britische Aktien die geringsten Chancen haben. Der Technologiesektor wird weiterhin als Gewinner gesehen, unterstützt durch den zunehmenden Einsatz und die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz. Die Analysten empfehlen eine diversifizierte Beteiligung an Software-, Halbleiter- und Internet-Aktien. Erstklassige Anleihen bleiben die bevorzugte Anlageklasse, getrieben durch sinkende Zinserwartungen. Im Rohstoffsektor sehen die Experten Gold als wertvolle Portfolioabsicherung und den Ölpreis im Aufwind, mit einer Prognose von 90 bis 100 US-Dollar pro Barrel Brent-Rohöl.