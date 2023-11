Tesla-CEO Elon Musk hat Vorwürfe des Antisemitismus zurückgewiesen, nachdem er einen Beitrag unterstützt hatte, der jüdischen Gemeinden vorwarf, "Hass gegen Weiße" zu unterstützen. Die Kontroverse führte zu einem Werbeboykott von mehreren Unternehmen, darunter Apple, IBM und Walt Disney, und Kritik vom Weißen Haus. Musk betonte in einem späteren Posting, dass jeder, der den Völkermord an irgendeiner Gruppe befürwortet, von der Plattform ausgeschlossen werde. Während einige, wie der Gründer von Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, Musk verteidigten, kritisierten andere, darunter der Investmentmanager Ross Gerber und mehrere Tesla-Aktionäre, seine Äußerungen. Kristin Hull, Gründerin und Geschäftsführerin von Nia Impact Capital, warnte, dass Musks Äußerungen direkte Auswirkungen auf die Marke Tesla und den Gewinn des Unternehmens haben könnten. Trotz der Kontroverse schlossen die Tesla-Aktien die Woche mit einem Plus von 9,1 Prozent ab.