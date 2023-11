Blitzer, Clancy & Company wurde bei den 22. jährlichen M&A Advisor Awards zum Investmentbanking-Unternehmen des Jahres gekürt

Die Anerkennung folgt auf ein bahnbrechendes Jahr für Blitzer, Clancy & Company, das im Jahr 2023 einen Unternehmenswert von über 1 Milliarde USD für seine Kunden generierte und sein weltweites Netzwerk von Partnerschaften weiter ausbaute, das von innovativen aufstrebenden Unternehmen bis hin zu multinationalen Fortune Global 500-Unternehmen reicht. Mit mehr als vier Jahrzehnten M&A-Erfahrung, die sich auf Transaktionen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt, festigt Blitzer, Clancy & Company fortlaufend seinen Ruf für sein Fachwissen in den Bereichen gewerbliche Immobiliendienstleistungen und -technologie, industrielle Automatisierung, Life Sciences sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

NEW YORK, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Blitzer, Clancy & Company, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Investmentbanking, Wachstumsberatung und strategische Beratungsdienstleistungen, wurde bei den 22. jährlichen M&A Advisor Awards als „Investmentbanking-Unternehmen des Jahres" ausgezeichnet. Die M&A Advisor Awards sind ein Maßstab für exzellente Geschäftsabschlüsse und würdigen führende Transaktionen, Firmen und Personen. Die Jury aus unabhängigen Branchenexperten wählte Blitzer, Clancy & Company aus einer Gruppe von acht Finalisten aus.

„Diese Anerkennung ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, die Unwägbarkeiten des sich weiterentwickelnden globalen Marktes zu meistern und unseren Kunden stets hervorragende Ergebnisse zu liefern", so Michael Blitzer, Partner bei Blitzer, Clancy & Company. „Während wir diesen unglaublichen Erfolg feiern, sind wir weiterhin bestrebt, mit erstklassigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die den Wert unseres kühnen, kreativen Ansatzes bei der Geschäftsanbahnung und strategischen Beratung anerkennen. Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten – und wir hätten sie ohne das Vertrauen unserer Kunden nie gewinnen können."

„Für uns unterstreicht diese Auszeichnung die Bedeutung des strategischen Ansatzes von Blitzer, Clancy & Company bei der Geschäftsanbahnung: der Aufbau beständiger, langfristiger Beziehungen im M&A-Sektor, anstatt zu versuchen, so viele Transaktionen wie möglich zu tätigen", sagte Jim Clancy, Partner bei Blitzer, Clancy & Company. „Durch enge Zusammenarbeit, innovatives Denken und jahrzehntelanges Fachwissen konnten wir für unsere Kunden langfristig einen außergewöhnlichen Wert schaffen – und das wollen wir auch in Zukunft tun."

„Die Preisträger repräsentieren die Besten der Fusions- und Akquisitionsbranche des vergangenen Jahres und verdienten sich diese Auszeichnungen, indem sie sich von einer Gruppe äußerst beeindruckender Finalisten abhoben", sagte Roger Aguinaldo, Gründer und CEO von The M&A Advisor. „Wir zeichnen die führenden Transaktionen, Unternehmen und Einzelpersonen aus, die das höchste Leistungsniveau repräsentieren – von großen Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar bis hin zu Transaktionen im unteren bis mittleren Marktbereich.

Informationen zu Blitzer, Clancy & Company

Blitzer, Clancy & Company ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Investmentbanking, Wachstumsberatung und strategische Beratungsdienstleistungen. Wenn wir Potenzial sehen, greifen wir zu. Das bedeutet, dass wir eng mit den Managementteams unserer Kunden zusammenarbeiten und dabei dauerhafte Beziehungen aufbauen. Die Kunden von Blitzer, Clancy & Company profitieren von einem Team aus unabhängigen, engagierten Beratern. Unterstützt durch ein globales Netz von Ressourcen nutzen wir unser hochentwickeltes Fachwissen über mehrere Sektoren hinweg, um über Meilensteine hinauszugehen und Erwartungen zu übertreffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://bcxintl.com/.

Informationen zu The M&A Adviso

The M&A Advisor wurde 1998 gegründet, um Einblicke und Informationen über Fusionen und Übernahmen zu bieten, und hat sich während seines 25-jährigen Bestehens zur führenden Medienplattform der Branche entwickelt. Heute ist das Unternehmen als weltweit führende Organisation für Fachleute in den Bereichen Fusionen und Akquisitionen, Umstrukturierung und Unternehmensfinanzierung anerkannt und bietet eine Reihe integrierter Dienstleistungen an, darunter die aktivste Online-Community für M&A-Fachleute namens M&A Connects. www.maadvisor.com .

