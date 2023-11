Persistent führt den ersten Open-Source-Wartungsservice seiner Art ein

Mehr als 90 % der Software einer Anwendung wird mithilfe von Open-Source-Komponenten konstruiert. Obwohl Open-Source-Software zahlreiche Vorteile bietet, stellt sie auch besondere Herausforderungen in einer Unternehmensumgebung dar. Unternehmen sehen sich mit Verzögerungen bei Software-Upgrades und -Wartung konfrontiert, während sie darauf warten, dass die Open-Source-Gemeinschaft Korrekturen bereitstellt, was wiederum bedeutet, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sind, ihre Software zu liefern und ihre Sicherheitsverpflichtungen einzuhalten. Der Open-Source-Wartungsservice von Persistent zielt darauf ab, diese Herausforderung mit einem engagierten Team anzugehen, das sich auf Upgrades von Komponenten konzentriert und gleichzeitig Sicherheit und Integrität aufrechterhält. Er beschleunigt die Fähigkeit eines Unternehmens, Abläufe zu optimieren, und erhöht die Effizienz durch schnelle, hochwertige, kompatible und sichere Fehlerbehebungen innerhalb von Stunden anstatt von Tagen, indem modernste Technologien wie große Sprachmodelle (Large Language Models) und generative KI eingesetzt werden.

Persistent bietet eine Reihe von Angeboten im Rahmen dieses Dienstes an, von einer kostenlosen Projektbewertung bis zu zwei Premium-Abonnements, die alle hier abgerufen werden können. Der kostenlose Service bietet wertvolle Einblicke in die potenziellen Schwachstellen von Projekten und Bereiche mit Verbesserungspotenzial mit Empfehlungen zur Verbesserung der Software-Leistung und -Sicherheit.