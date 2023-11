Dass es einige Punkte in Mileis Programm und Politik gibt, die scharf kritisiert werden müssen, sollte nicht den Blick davor verstellen, dass Milei sich an der Seite der USA, Israels und der freien Welt sieht. Wenn er es denn ernst meint mit seinem Faible für freie Gesellschaften, dann wird er auch eine offene Diskussion über seine unangebrachte Verharmlosung der extrem brutalen argentinischen Militärdiktatur aushalten können und müssen./yyzz/DP/zb

