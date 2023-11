OKAYAMA, Japan, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Hayashibara Co., Ltd., ein Mitglied der Nagase Group mit Hauptsitz in Okayama, im Westen Japans, führte das „25. Trehalose Symposium", eine seit 1997 jährlich stattfindende interdisziplinäre Veranstaltung, am 2. November 2023 in Tokio erfolgreich durch.

Unter dem Motto „Trehalose Leading a Sustainable Future" wurden auf dem Symposium verschiedene Forschungsergebnisse präsentiert. Dazu gehörten vielversprechende Behandlungen mit dreidimensionalen Kulturen und dermalen Blättern aus Fibroblasten, die mit hochkonzentrierter Trehalose verarbeitet werden, das Design von Stammzellenkonservierungslösungen und die Anwendungen in Haarpflegeprodukten und Tierfutter. Außerdem wurden die chemischen und biologischen Funktionen von trehalosebasierten Verbindungen vorgestellt. Besonders bemerkenswert war Dr. Benedetto Marellis Präsentation „Trehalosebasierte Saatgutbeschichtung zur Förderung der Landwirtschaft in Grenzertragsböden." Dr. med. Marelli, ein Lehrbeauftragter für Civil and Environmental Engineering an der Massachusetts Institute of Technology (MIT), betonte, dass die Formulierung, die Trehalose und Seidenprotein enthält, zu Innovationen bei der Verbesserung nachhaltiger Landwirtschaft und Lebensmittelsysteme führe. Die vorgestellte Studie bestätigte, dass diese Saatgutbeschichtungstechnologie die Saatgutkeimung erheblich verbessert, selbst in Gebieten, die aufgrund von Belastungsbedingungen traditionell für die Landwirtschaft ungeeignet sind. Dieser Durchbruch befasst sich nicht nur mit den Herausforderungen des Klimawandels, sondern zeigt auch die Rolle von Trehalose bei der Steigerung der Ernteerträge, der Verbesserung der Qualität und der Förderung der Entwicklung einer nützlichen Rhizosphäre.

Das Unternehmen wird seinen Namen im April 2024, im 140. Jahr seit seiner Gründung, von „Hayashibara" auf „Nagase Viita" ändern. Dieses Rebranding spiegelt sein unermüdliches Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft und sein Engagement dafür wider, die Tradition, dieses Symposiums auch in Zukunft weiterhin zu veranstalten.

Details des Symposiums: https://www.hayashibara.co.jp/data/6957/en_symposium_tp/

Frühere Präsentationen: https://www.hayashibara.co.jp/data/6753/en_rd_tp/

Informationen zum Trehalose Symposium

Das Trehalose Symposium wurde 1997 ins Leben gerufen. Es fördert Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Trehalose und hilft Forschern dabei, ihre Entdeckungen bekannt zu machen. In den letzten 25 Jahren haben 193 Forscher mit multidisziplinären wissenschaftlichen Hintergründen die Eigenschaften der Trehalose und ihre Funktionsweisen vorgestellt.

Informationen zu Trehalose

Trehalose ist ein natürlich vorkommendes Disaccharid, das seit Langem für seine biochemische Wirkung auf den Schutz von Zellen und Gewebe unter trockenen Bedingungen bekannt ist. Studien haben gezeigt, dass die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Trehalose, wie z. B. die Wasserbindung und Kristallisationsfähigkeit für die Schutzfunktion verantwortlich sind. Die Entwicklung der angewandten Forschung ermöglichte es der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, Trehalose in ihren kommerziellen Produkten einzusetzen.

