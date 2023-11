United States Patent und Trademark Office (USPTO) Annulliert Alle Ansprüche des Patents von Swift Medical

TORONTO und ALEXANDRIA, VA, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der Marktführer in der Echtzeit-Erkennung erhöhter bakterieller Lasten bei Wunden durch Point-of-Care-Fluoreszenzbildgebung, freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass United States Patent und Trademark Office (USPTO) in der von MolecuLight eingereichten Petition zur Überprüfung der Post-Gewährung, einen vollständigen Sieg an Molekül erhalten haben, welches die Patentierung von Swift Medical mit der Nr. 11,266,345 („das '345 Patent „) direkt mit einem „Gerät zur Visualisierung von Gewebe" in Frage stellt.

Das robuste globale Patentportfolio von MolecuLight umfasst mehr als 180 Patente und Registrierungen in Bezug auf wichtige Technologien zur Erfassung von Fluoreszenzbildern in Echtzeit, einschließlich Bakterien und Gewebe, mit tragbaren Handheld-Systemen am Point-of-Care. Diese Patente umfassen eine breite Palette von Point-of-Care-Weißlicht- und Fluoreszenzbildgebungslösungen, die Elemente, wie beispielsweise die Abdeckungen (DarkDrapes) zur Befestigung am Bildgerät, Komponenten der Benutzeroberfläche und Aspekte im Zusammenhang mit der Bildverarbeitung und -darstellung umfassen.

„Unsere Geräte für Molekül-Licht i:X und DX informieren dank der beträchtlichen Investitionen von MolecuLight in Technologieentwicklung und klinische Validierung Wundversorgungsentscheidungen für Tausende von Klinikern weltweit", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight „MolecuLight hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Investitionen in Forschung und Entwicklung zu schützen und Klinikern neuartige Technologien zum ultimativen Vorteil einer verbesserten Patientenversorgung bereitzustellen. Wir respektieren die weltweit bestehenden Patentsysteme, die dazu beitragen, die Technologien unserer und anderer zu schützen. Wir suchen keinen Patentschutz für zuvor bekannte Technologien".

Die MolecuLight i:X und DX sind die einzigen klinisch validierten (Fluoreszenz-) Bildgebungsgeräte zur Echtzeit-Erkennung einer erhöhten bakteriellen Belastung bei Wunden, die von FDA als medizinische Geräte der Klasse II freigegeben und von CE und Health Kanada zugelassen wurden. Mit beispiellosen klinischen Nachweisen, darunter über 80 wissenschaftliche Peer-Review Publikationen, an denen weltweit mehr als 2.600 Patienten beteiligt sind, werden die MolecuLight's i:X- und DX-Technologien von führenden Wundversorgungseinrichtungen in die klinische Praxis integriert.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine patentrechtlich geschützte Plattformtechnologie für fluoreszierende Bildgebung entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Die Produktreihe kommerzieller Geräte von MolecuLight, die die MolecuLight i:X und DX Fluoreszenz-Bildgebungssysteme und ihr Zubehör umfasst, sind tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte zur Echtzeit-Erkennung und Lokalisierung von bakteriellen Belastungen bei Wunden und digitaler Wundmessung. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigte Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Erstattungsweg, der zwei CPT-Codes für die Arbeit des Arztes zur Durchführung der „Fluoreszenzbildgebung für bakterielle Präsenz, Position und Last", sowie Zahlungen für Krankenhäuser, ambulante Patienten, Abteilungszahlungen(HOPD)und ambulante Eingriffe, sowie Center, (ASC),sowie die Einrichtungen durch die Aufgabe einer ambulanten Zahlungs- Klassifizierung(APC)erleichtert. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Technologie der Fluoreszenzbildgebungsplattform auch auf anderen Märkten weltweit mit relevantem und bislang ungedecktem Bedarf an diesem Verfahren. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere industrielle Schlüsselmärkte.

Rob Sandler, Chief Marketing Officer, MolecuLight Inc., T.+1.647.362.4684, rsandler@moleculight.com, www.moleculight.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2282027/MolecuLight_United_States_Patent_and_Trademark_Office__USPTO__Ca.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/united-states-patent-und-trademark-office-uspto-annulliert-alle-anspruche-des-patents-von-swift-medical-301994137.html