DEUTSCHLAND: - STABILER DAX - Die Hängepartie des Dax unterhalb der Marke von 16 000 Zählern dürfte am Dienstag weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 15 930 Punkte. Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und auch von den asiatischen Börsen am Morgen sind unterstützend. Rückenwind kommt vor allem von tendenziell niedrigeren Renditen am Markt für US-Staatsanleihen.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben zum Auftakt in eine verkürzte Handelswoche weiter zugelegt. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag 0,58 Prozent auf 35 151,04 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte den höchsten Stand seit Anfang Januar 2022 und schloss mit einem Plus von 1,19 auf 16 027,06 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 4547,38 Punkte hoch. Die Indizes setzten damit ihre Ende Oktober begonnene Rally fort.

ASIEN: - IM PLUS - Im Sog der festen US-Börsen hat es am Dienstag in Asien vermehrt Kursgewinne gegeben. Der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen gewann im späten Handel 0,55 Prozent dazu, unter anderem wegen staatlicher Stützungsmaßnahmen für den angeschlagenen Immobiliensektor. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent zu. In Japan dagegen gab es nur wenig Bewegung: Der Leitindex Nikkei 225 konnte sein Vortagshoch seit mehr als 30 Jahren nicht überbieten. Er lag zuletzt hauchdünn im Plus.

DAX 15901,33 -0,11%

XDAX 15922,71 -0,15%

EuroSTOXX 50 4342,41 +0,04%

DJIA 35151,04 +0,58%

S&P 500 4547,38 +0,74%

NASDAQ 100 16027,06 +1,19%



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 131,02 +0,08%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0955 +0,12%

USD/Yen 147,79 -0,37%

Euro/Yen 161,91 -0,25%

ROHÖL:



Brent 81,71 -0,61 USD WTI 77,25 -0,58 USD °

