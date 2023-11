NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach den Pelabresib-Studiendaten zunächst mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Nach insgesamt durchwachsenen Daten des Krebsmittels dürften die Aktien des Antikörperspezialisten am Dienstag eher unterdurchschnittlich laufen, schrieb Analyst James Gordon in seiner Erstreaktion in der Nacht. Für die Mutigen ergäben sich damit möglicherweise Einstiegschancen. Gordon wies darauf hin, dass die Erwartungen im Vorfeld bereits etwas gesunken seien./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 01:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 05:00 / GMT

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Minus von -13,50 % und einem Kurs von 22,75EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 36 Euro