Kiplin Metals erhält Explorationsgenehmigung für das Uranprojekt Cluff Lake

20. November 2023 / IRW-Press / - Kiplin Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Kiplin“) (TSX-V: KIP, FWB: 17G1) gibt den Erhalt einer Explorationsgenehmigung für sein Uranprojekt Cluff Lake Road bekannt, das am westlichen Rand des Athabasca-Beckens liegt. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Schritt für die Explorationsbemühungen des Unternehmens in der viel versprechenden uranreichen Region dar.