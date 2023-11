Der Stream vom Morgen ist hier verankert:

Der Montag vollzog im DAX nur eine geringe Bewegungsbreite. Damit ist die Frage im Big Picture aus der Wochenendanalyse am 19.11.2023 noch nicht beantwortet, die sich auf ein weiteres Einlaufen in die große Range aus dem Frühsommer bezog (Rückblick):

Wir konnten ein neues Hoch in der Vorbörse, aber nicht im regulären Handel erzielen. Damit blieb der Widerstandsbereich um 16.000 Punkte weiter intakt und vor "Augen" der Marktteilnehmer:innen, wie hier noch einmal mit einer anderen Farbe dargestellt ist:

Nach den 5 Tagen Gewinn in Folge ist ein kleiner Minustag dann jedoch noch kein Umkehrsignal. Alle Handelstage aus dem Monat November waren zu gestern hier dargestellt:

Das kleine Minus vom Montag anhand der Daten der Börse Frankfurt fällt hierbei kaum ins Gewicht:

Es veränderte auch nicht das mittelfristige Chartbild, was ich hier entsprechend mit einfüge:

Für mein gestrigen Trading stand innerhalb der großen Bewegung ein Long-Engagement an, was sich an der unteren Bandbreite vom Freitagnachmittag formierte und wie folgt aufzeigte:

Die ersten Indikationen vom Dienstag zeigen weiterhin Stärke auf, die im oberen Chartbereich der letzten Tage verankert sind:

Wie war die Stimmung an der Wall Street?

Nasdaq mit neuem Jahreshoch

Auch zum Wochenstart zeigte der Nasdaq neue Stärke auf. Nachdem das bisherige Jahreshoch im Wochenverlauf einmal berührt werden konnte, legte der Index am Montag nach. Im börslichen Handel fehlten in der Vorwoche nur wenige Punkte, doch außerbörslich lagen wir knapp über der Marke, die zuletzt im Juli erreicht wurde:

Gestern erfolgte dann die deutliche Überschreitung und damit auch die erste Notierung über 16000 Punkten in diesem Jahr:

Ausgelöst vor allem durch die neuen Allzeithochs bei Microsoft und Nvidia scheint die Tech-Rallye weiter intakt.

Im Livetrading setzte ich zunächst auf einen ähnlichen Abprall wie in der Vorwoche, doch schnell wurde klar, dass die Positionen nicht weiter etabliert werden konnten:

Damit konnte in den USA ein positiver Wochenstart erfolgen und die Aufwärtstendenz fortgeschrieben werden. Einen Blick auf die internationalen Märkte inklusive Asien am Morgen erhältst Du hier:

Welche Termine stehen heute auf der Agenda

Termine für Dienstag 21.11.2023

Am Morgen gibt es auch aus Deutschland heraus eine Anleiheauktion.

Am Nachmittag folgen Daten aus den USA. Direkt um 14.30 Uhr wird der Chicago Fed nationale Aktivitätsindex veröffentlicht, gefolgt vom Redbook Index und 16.00 Uhr dem Verkauf bestehender Häuser.

Am Dienstagabend steht zudem das FOMC Protokoll der letzten US-Notenbankkonferenz um 20.00 Uhr an.

Alle Termine sind hier auf entsprechend aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Weitere Quartalszahlen für die Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

