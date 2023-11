Das Unternehmen konnte sowohl bei den größeren Kunden als auch bei der Kundenbindung punkten und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Für das Quartal, das am 31. Oktober endete, meldete Zoom einen Umsatz von 1,137 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Konsensschätzung von 1,119 Milliarden US-Dollar übertrifft. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,29 US-Dollar, deutlich über der Konsensschätzung von 1,08 US-Dollar.

Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Unternehmenssegment, das einen Umsatz von 660,6 Millionen US-Dollar verzeichnete, ein Plus von 7,5 Prozent. Der Online-Umsatz, generiert durch kleinere Kunden und Einzelpersonen, belief sich auf 476,1 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 2,4 Prozent entspricht. Die Anzahl der Kunden, die über 100.000 Dollar Umsatz im Jahresvergleich beisteuerten, stieg um 13,5 Prozent. Zum Quartalsende verfügte Zoom über 6,5 Milliarden Dollar an Barmitteln und handelbaren Wertpapieren.

Für das vierte Quartal erwartet Zoom einen Umsatz zwischen 1,125 und 1,13 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 1,13 bis 1,15 Dollar pro Aktie. Dies übertrifft die Wall-Street-Prognose von 1,129 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem Gewinn von 1,09 US-Dollar pro Aktie.

Zooms aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr bis Januar 2024 sieht einen Umsatz von 4,506 bis 4,511 Milliarden US-Dollar vor, was über der vorherigen Spanne von 4,485 bis 4,495 Milliarden US-Dollar liegt. Der bereinigte Gewinn wird auf 4,93 bis 4,95 US-Dollar pro Aktie geschätzt, was über der früheren Prognose von 4,63 bis 4,67 US-Dollar pro Aktie liegt.

Insgesamt zeigt sich der Analystenkonsens bei Zoom ziemlich zürückhaltend. Während ein Drittel der Analysten die Aktie mit "Kaufen" oder "Aufstocken" bewertet, sind zwei Drittel dafür, die Aktie zu "Halten". Ausgehend vom mittleren Kursziel, das laut wO-Daten bei circa 77 US-Dollar liegt, ist für das Papier noch ein knapp 17-prozentiger Kursanstieg drin.

Die Zoom Video Communications Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 61,35EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion