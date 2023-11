FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib haben bei den Aktien von Morphosys am Dienstagmorgen für viel Nervosität gesorgt. Zuletzt rutschte der Kurs massiv ab.

In der Spitze wurden sie beim Broker Lang & Schwarz 20 Prozent höher zu knapp über 26 Euro gehandelt, am Vorabend in ersten Reaktionen sogar zu fast 30 Euro. Im Tradegate-Handel allerdings drehte der Kurs mit zuletzt 18 Prozent ins Minus. Damit zeichnet sich ein Tief seit April ab.