Auch Delivery Hero hat durch Kostendisziplin die Gewinnschwelle erreicht und plant nun, wieder mehr Mittel in das Wachstum zu investieren. Im abgelaufenen Quartal wuchs der Umsatz des Essenslieferdienstes um neun Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro. Der in der Branche besonders wichtige Bruttowarenwert, also der Gesamtwert der über die Plattform verkauften Waren, soll nun um sieben Prozent steigen. Zuvor war eine Spanne von fünf bis sieben Prozent versprochen worden. Delivery Hero erzielte mit einem Plus von neun Prozent auf 11,7 Milliarden Euro ein gutes drittes Quartal beim Bruttowarenwert und macht Fortschritte bei der Profitabilität. Zuletzt hatte die Delivery-Hero-Aktie bereits von guten Zahlen des US-Konkurrenten Doordash profitiert, der in Europa mit dem Lieferdienst Wolt vertreten ist.

Der Aktienkurs von Delivery Hero kann die seit Januar 2021 eingeschlagene Durststrecke nicht hinter sich lassen. Zur Einordnung der Relationen lag das All Time High von Anfang Januar 2021 bei 145,40 Euro. Nach dem Kurseinbruch vom 11. Februar 2022 setzte sich der Abwärtstrend fort und drehte erst am partiellen Tief bei 23,88 Euro am 12. Mai 2022. In der Spitze beläuft sich das Minus auf knapp 84 Prozent. Der anfängliche Kursrückgang mündete ab Mai 2022 in einer Seitwärtsrange, die von der Unterstützung bei 30,09 Euro und vom Widerstand bei 55,01 Euro begrenzt wird. Am 30. August - nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal 2023 - sackte der Kurs um über 10 Prozent in Richtung Support bei 21,81 Euro ab. Die Seitwärtsrange wurde dadurch am 14. September 2023 kurz durchbrochen, besser als erwartete Zahlen sorgten für eine Rückkehr der Bullen. Diese führten das Papier wieder zurück in die Range. Dadurch rückt die untere Barriere bei 20,00 Euro der hier vorgestellten Inline-Option aus dem Fokus.

Delivery Hero SE (Tageschart in Euro) Tendenz: