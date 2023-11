Recharge Resources optioniert Nickelprojekt Pinchi Lake für 5,025 Millionen $ an Ranchero Gold und heißt Herrn Bradley Dixon im Board of Directors willkommen

Vancouver, BC, Kanada – 21. November 2023 / IRW-Press / – Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Ranchero Gold Corp. („Optionsnehmer“ und „Ranchero“) eingegangen ist, nach der Ranchero eine Beteiligung in Höhe von 100 % am Nickelprojekt Pinchi Lake („Pinchi“) erwerben kann. Das Projekt liegt etwa 15 bis 30 km nordwestlich von Fort St. James und 120 km nordwestlich von Prince George im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.

Ranchero kann die Beteiligung erwerben, indem es Recharge 5,025 Millionen $ zahlt, 835.000 Aktien an Recharge ausgibt und auszuführende Arbeiten in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen $ wie weiter unten beschrieben finanziert (die „Transaktion“).

Die Geschäftsführung hat eine umfangreiche Prüfung der Explorationsliegenschaften des Unternehmens unternommen und entschieden, das Projekt Pinchi zu optionieren. Die Entscheidung zielt darauf ab, betriebliche Mittel und Maßnahmen auf das Lithiumsoleprojekt Pocitos One („Pocitos 1“) im Salar de Pocitos in Salta (Argentinien) auszurichten. Dieses Projekt verspricht erhebliches Potenzial, da der Lithiummarkt im Jahr 2023 und 2024 auf dem besten Weg für bedeutendes Wachstum ist, der von der weltweit steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeicherlösungen angetrieben wird.

Weitere Informationen über das Nickelprojekt Pinchi Lake finden Sie auf der Website des Unternehmens hier: Murray Ridge (Pinchi Lake) - Recharge Resources (recharge-resources.com)

Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass Bradley J. Dixon in das Board of Directors berufen wurde. Herr Dixon wird mit sofortiger Wirkung als nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Board of Directors von Recharge Resources fungieren.

Herr Dixon ist ein Anwalt mit Sitz in Boise im US-Bundesstaat Idaho und ein Partner bei Givens Pursley LLP. Er ist der Co-Chair der Givens Pursley Litigation Group und legt den Schwerpunkt seiner Praxis auf eine Vielfalt an komplizierten kommerziellen Rechtsstreitigkeiten. Während seiner 23-jährigen Geschäftsroutine hat Herr Dixon ein bedeutendes Portfolio an Prozesserfahrung in einer Vielzahl von wirtschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen angesammelt, darunter Rechtsstreitigkeiten bei Bauprojekten, besicherte Transaktionen, Grundvermögen, Arbeitsverhältnisse und Rohstoffquellen. Er hat seinen Abschluss an der Boise State University mit einem Bachelor of Science in Political Science (1997) gemacht. Sein Schwerpunkt lag dabei auf Verfassungsrecht und öffentliche Ordnung. Er erhielt seinen Juris Doctor vom Willamette University College of Law (2000) in Salem in Oregon.