Jahresendrally startet mit starken bullishen Signalen

Da sind zunächst die Kursgewinne seit Ende Oktober. Sie reichen von 6,5 % beim STOXX Europe 600 bis 13,2 % beim Nasdaq Composite. Das sind fast durchgängig Werte im statistisch obersten Bereich – im Nasdaq Composite gab es nur in 1,2 % aller Fälle einen größeren Anstieg in einem vergleichbaren Zeitraum!

Vielversprechend ist zudem, dass der Nasdaq Composite stärker gewann als der bekanntere Nasdaq 100, der allerdings mit +13,1 % maximalem Kursgewinn seit dem Oktober-Tief seinem großen Bruder kaum hinterherhinkt.

Die Stärke des Nasdaq Composite beweist, dass die Marktbreite wieder zunimmt. Das bestätigt auch der Kursverlauf der Vorwoche: Da gewannen der S&P 500 2,2 %, der Nasdaq Composite 2,4 % und der Small Cap-Index Russell 2000 sogar 4,0 %. Alle drei waren damit stärker als der Nasdaq 100 (+2,0 %). (Trotzdem steht der Nasdaq 100 kurz vor seinem Jahreshoch, während die anderen Indizes davon zum Teil noch ein gutes Stück entfernt sind.)

Die Marktbreite nimmt merklich zu

Warum ist die Stärke der anderen Indizes so wichtig? Weil bisher meist der Nasdaq 100 bzw. die großen Tech-Werte die Märkte nach oben gezogen haben, während die breite Masse an Aktien den Indizes hinterherhinkte. Und wir haben hier in der Börse-Intern seit Monaten mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Einseitigkeit bei der Kursperformance ungesund ist.

Wenn nun der Tech-Sektor (dessen bekanntester Index der Nasdaq 100 ist) schwächer läuft als S&P 500 und Nasdaq Composite (in denen genau diese Tech-Werte am höchsten gewichtet sind, und zwar aktuell mit 29,3 % bzw. 48,3 %!), dann zeigt dies, dass andere Sektoren und Aktien entsprechend stärker sind. Die Rally steht damit auf breiterem Fundament – und genau das ist ein sehr wichtiges Indiz dafür, dass sie weitergeht.

Es gibt aber weitere Signale der Stärke von der Marktbreite. So betrug der Anteil des Volumens aller Aktien, die gestiegen sind, am gehandelten Gesamtvolumen an der US-Börse NYSE (das sogenannte „Aufwärtsvolumen“) am 2. November 89,8 % und am 14. November 91,4 %. Derart hohe Werte gelten als Extremfälle, bei denen die Marktstimmung sehr einseitig verteilt ist – in diesem Fall also bullish.