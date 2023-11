NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Konsumgüterkonzern wegen besserer Gewinnaussichten für 2023. Für 2024 sieht sie aber weiterhin Herausforderungen, beispielsweise Volumenanteilsverluste bei Waschmitteln in den USA und Europa. Zudem befürchtet sie wegen schwacher konjunktureller Aussichten in Europa und China eine unbeständige Erholung im Klebstoffgeschäft./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 00:15 / GMT

